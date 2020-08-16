В Байдарской долине прошел фестиваль «Крымская жара». Было зрелищно и жарко!

Фестиваль спорта и музыки, искусств и здорового образа жизни, молодости и задора «Крымская жара» в эту субботу просто «взорвал» Байдарскую долину Севастополя. Разнёсся отзвуками в каждом сердце. Оставил яркие незабываемые впечатления. Организаторы и участники в тот же вечер пообещали обязательно вернуться в Орлиное и в будущем году.

Нынешний же фестиваль стал без преувеличения самым ярким событием уходящего лета. Фестиваль преподнес множество сюрпризов, фееричных и запоминающихся моментов. «Крымская жара»- 2020 стала не только праздником культуры и творчества, но настоящим торжеством спорта. Фестиваль стал искромётным симбиозом культуры и спорта – тех направлений, которые жизненно необходимы для развития детей и молодёжи сёл, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

А мы напомним, что именно ОД «Доброволец» и Объединение «Здоровые силы Севастополя» стали одними из главных организаторов фестиваля «Крымская жара» этого года. Скажем так: все получилось, благодаря слаженной работе организаторов и участников. Постарались все: радушные хозяева фестиваля — коллектив Орлиновского Центра культуры и искусств, во главе с Викторией Накорнеевой, совместно с Генеральным партнёром фестиваля «Крымская жара» — Международным общественным фондом «Российский Фонд Мира» и партнёрами – ОД «Доброволец», Объединением «Здоровые силы Севастополя», собравшим в своих рядах самые значимые спортивные федерации города.

Особою благодарность, конечно же, заслуживают спортивные федерации Севастополя. Их участие в «Крымской жаре» оставило неизгладимый след в памяти, впечатлениях, эмоциях сельских мальчишек и девчонок. Спортсмены и тренеры представили на празднике не только яркие показательные выступления, но и подарили встречи с действующими чемпионами Мира, Европы, лидерами российского спорта. Это ли не лучшая пропаганда физкультуры и здорового образа жизни?

Простой пример, — рассказывает лидер ОД «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков, — пояса Чемпионов Мира по боксу побывали в Байдарской долине, на фестивале «Крымская жара». И каждый ребенок смог посмотреть и даже примерить! И не только ребенок. Представьте, какой это пример для подражания, стимул заняться боксом, спортом.

Отметим, желающих сфотографироваться с прославленными чемпионами было очень много. Вообще фестиваль, собрал не сотни, а тысячи зрителей. Орлиное такого зажигательного шоу не видело давно.

Выступления спортсменов привели зрителей в восторг, музыкальные номера создали атмосферу праздника, конкурсная программа с ценными подарками победителям держала накал страстей до последнего момента, силовое супер-шоу силачей, атлеты, перетянувшие автобус по площадке фестиваля, фото и автограф-сессии с настоящими чемпионами, фаер-шоу, сотни порций бесплатного мороженого и верховые прогулки для всех от мала до велика и конечно же яркий салют. Праздник удался на славу, — делится впечатлениями пресс-служба «Добровольца».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец». Больше фото — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .