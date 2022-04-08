Сельхозпредприятия Крыма зовут на работу

Сегодня крымские сельхозпредприятия предлагают порядка 640 вакансий. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Республики Крыма Маргарита Екимова в рамках заседания круглого стола на тему: Проблемы подготовки кадров для реального сектора экономики: от средней школы до рабочего места. Мероприятие состоялось базе НИИ сельского хозяйства Крыма в форматах очного и дистанционного участия. В рамках заседания круглого стола участники обсудили вопросы мотивации и профессиональной ориентации школьников и технологического образования студентов высших и средних учебных заведений. Также были озвучены актуальные проблемы оперативной подготовки и переподготовки специалистов среднего звена и рабочих профессий.

Наибольший голод в квалифицированных кадрах испытывают такие районы, как Симферопольский — 187 вакансий, Красногвардейский – более 120 вакансий, и Нижнегорский — 55 вакансий. В настоящий момент самые востребованные профессии на рынке труда: виноградари и виноделы, садоводы, трактористы-машинисты сельхозпроизводства, агрономы, подсобные рабочие и разнорабочие. Число вакансий в сфере сельского хозяйства возрастает в период посевной и уборочной кампаний, — цитирует пресс-служба Маргариту Екимову.

Заместитель министра подчеркнула, что для оперативного решения задачи импортозамещения обязательным условием должно быть развитие кадрового потенциала региона.

Министерство на постоянной основе проводит мониторинг дефицита кадров на предприятиях АПК, ведет разъяснительную работу по вопросам привлечения иностранной рабочей силы к сезонным работам. Результаты проделанной ведомством работы позволяют оценить наличие дисбалансов в подготовке кадров, а также дают представление о степени востребованности конкретных специальностей, — подчеркивает Маргарита Екимова.

По словам заместителя министра, ежегодно ВУЗами и средне-специальными учреждениями аграрного профиля выпускается порядка 950 человек, из которых, к сожалению, только 20 % трудоустраиваются на предприятия АПК.

С 2017 года Министерством реализуется программа поддержки кадрового потенциала – «Молодые специалисты». За последние 5 лет единовременную выплату на общую сумму более 111 млн рублей получили 478 молодых специалистов. Наиболее востребованными направлениями стали агрономия и садоводство, технологии, механизация сельского хозяйства, ветеринария и зоотехния, экономика и управление, трактористы – машинисты, лесное дело, — отмечает замминистра.

Напомним, для того, чтобы заинтересовать учеников 9-11 классов в аграрных профессиях, Минсельхозом Крыма, совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, на базе школ региона были созданы «Аграрные классы», в которые в 2021 году записались 316 будущих выпускников. Агроклассы — это комплексный курс обучения старшеклассников школ по специально созданной программе, предполагающей привлечение к занятиям в рамках «Научных суббот» преподавателей Института «Агротехнологическая академия» КФУ им. В. И. Вернадского и ознакомление старшеклассников с работой наших сельхозпредприятий.

Также, для более эффективной совместной работы между Минсельхозом, предприятиями АПК Республики Крым и аграрными учебными заведениями по вопросу привлечения молодых специалистов в сферу сельского хозяйства, руководством ведомства лоббируется вопрос перевода аграрных учебных заведений республики в ведение Минсельхоза РК.

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