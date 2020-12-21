Село Первомайское названо лучшим в Крыму

В Крыму подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение РК». По словам первого вице-спикера Госсовета Республики Ефима Фикса, несмотря на то, что год был сложным по ряду направлений, во внешнем облике многих сёл сделан серьёзный прорыв.

Сегодня создаются комфортные условия жизни в сёлах, появляются общественные территории, парковые и придомовые зоны, детские и спортивные площадки, дороги, ремонтируются школы и детские сады и многое другое. Мы видим появление нового села, где людям комфортно жить, – подчеркнул Фикс.

Он добавил,что меняется не только внешний облик сельских поселений, но и люди, которые принимают непосредственное участие в благоустройстве своих населённых пунктов.

В предыдущие два года по итогам конкурса руководству лучшего сельского поселения вручался сертификат на благоустройство сельского поселения в размере 900 тысяч рублей, а в прошлом году – на сумму 5 миллионов рублей.

В текущем году по инициативе Председателя Государственного Совета Владимира Константинова и при поддержке Главы Республики Сергея Аксёнова было принято решение поощрить не только победителя, но и те сельские поселения, которые заняли второе и третье места, – отметил Ефим Фикс.

В этом году на участие в конкурсе было подано 13 заявок от десяти районов республики. Решением конкурсной комиссии победителями конкурса признаны: первое место – Первомайское сельское поселение Первомайского района, второе место – Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского района и третье место – Почётненское сельское поселение Красноперекопского района.

Глава крымского парламента Владимир Константинов вручил руководителям сельских поселений-победителей памятные дипломы и сертификаты: за первое место – в размере 5 млн. рублей, за второе – в сумме 3 млн. рублей и третье – в сумме 1 млн. рублей.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.