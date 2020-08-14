Сельскохозяйственные ярмарки в Симферополе теперь будут проводиться каждую субботу

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка продовольственными товарами, более полного удовлетворения спроса населения на сельскохозяйственную продукцию с 8 августа в Симферополе проводятся республиканские расширенные сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» по следующим адресам:

— ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Службы автомобильных дорог Республики Крым»);

— ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);

— ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академической гимназия»).

Время проведения ярмарки с 7:00 до 16:00 еженедельно по субботам.

Еженедельно более 100 крымских сельхозпроизводителей с широким ассортиментом продукции реализовывают порядка 80-100 тонн сельхозпродукции, включая мясо, бахчевые культуры, овощи, фрукты, виноград, яйца, молоко, колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервацию по ценам на 15-20% дешевле, по сравнению с ценовой политикой в Симферополе, — отметили в крымском Совмине.

Предполагается, что подобные ярмарочные мероприятия – это отличная возможность для населения и гостей Крыма купить свежую и качественную продукцию по сниженной цене, ведь на ярмарках крымские производители реализовывают ее без посредников и наценок.