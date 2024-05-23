Семинар Роскомнадзора: «Реклама в интернете: как соблюсти закон и избежать штрафов». О чём говорили

23 мая в Симферополе состоялся семинар Роскомнадзора на тему «Реклама в интернете: как соблюсти закон и избежать штрафов». Главными спикерами стали:
- заместитель руководителя межрегионального Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю Вероника ЕВСЕЕВА;
- начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по РК и Севастополю Антон ФИРОНОВ.
Специалисты отмечают, что в современном мире интернет является одним из основных каналов продвижения товаров и услуг. Однако при проведении рекламных кампаний необходимо соблюдать определенные правила и требования, чтобы избежать штрафов и претензий со стороны контролирующих органов.
В ходе мероприятия речь шла о способах маркировки рекламы в интернете, ее отличии от другой информации, требованиях к идентификатору бизнес-публикаций.
В Управлении Роскомнадзора по РК и Севастополю также сообщили, что в совместных планах с межрегиональным Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю — проведение комплекса семинаров на тему, связанную с размещением рекламы на страницах интернет-ресурсов.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Роскомнадзор
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Роскомнадзор