Семинар Роскомнадзора: «Реклама в интернете: как соблюсти закон и избежать штрафов». О чём говорили

Специалисты отмечают, что в современном мире интернет является одним из основных каналов продвижения товаров и услуг. Однако при проведении рекламных кампаний необходимо соблюдать определенные правила и требования, чтобы избежать штрафов и претензий со стороны контролирующих органов.

В ходе мероприятия речь шла о способах маркировки рекламы в интернете, ее отличии от другой информации, требованиях к идентификатору бизнес-публикаций.

В Управлении Роскомнадзора по РК и Севастополю также сообщили, что в совместных планах с межрегиональным Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю — проведение комплекса семинаров на тему, связанную с размещением рекламы на страницах интернет-ресурсов.