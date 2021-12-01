Сенатор прокомментировал признание Лукашенко российского статуса Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что действия Киева последние несколько лет по отношению к Минску позволили увидеть президенту Белоруссии Александру Лукашенко, где настоящий друг, а где враг, поэтому он признал Крым российским. Своим мнением на этот счет российский политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного в 2014 году референдума.

Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским, — заявил белорусский лидер.

Сергей Цеков назвал признание Лукашенко правильным решением.

Очень трезвое и реалистичное. Реальные политики так и должны делать. Надо бы побольше таких политиков в мире, которые бы поняли, что у Крыма в 2014 году выбора не было. Крымчане защищали себя и свою родину, — отметил сенатор.

По его словам, Крым оказался в составе Украины незаконно, поскольку мнения крымчан при передаче территории в 1954 году никто не спросил.

Никто нас тогда не спрашивал, никаких референдумов не проводил. Взяли передали и все. На Украине постоянно занимаются декоммунизацией и десоветизацией. Так пусть и это решение о передаче Крыма в состав Украины декоммунизируют, — предложил член профильного комитета Совфеда.

По мнению Цекова, Лукашенко дозрел до подобного заявления.

Пришло время признать. Думаю, он увидел — где настоящий друг, а где враг. Наверное, последние действия Украины по отношению к Белоруссии за последние годы дали ему прочувствовать, как к нам относилась Украина. Она относилась к нам как к неродному ребенку. Они нас постоянно оскорбляли, обзывали, постоянно оказывали давление во всех сферах жизни: в политике, экономике, социальной и гуманитарной сферах. Мы находились на Украине в состоянии какой-то колонии. Он это понял, — заявил сенатор.