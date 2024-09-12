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Сенаторами Совфеда от Крыма стали Герой СВО Нимченко и гроссмейстер Карякин
фото: pikist.com

Сенаторами Совфеда от Крыма стали Герой СВО Нимченко и гроссмейстер Карякин

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:41 12.09.2024

Государственный совет Республики Крым назначил шахматного гроссмейстера Сергея Карякина представлять законодательную власть республики в Совете Федерации. Решение было принято в четверг на сессии крымского парламента, передает корреспондент ТАСС.

С 24 сентября 2014 года членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года.

Депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента.

34-летний Карякин родом из Симферополя. В 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку СВО. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны, — отмечает ТАСС. 

В свою очередь Сергей Аксенов, который в третий раз стал главой Республики Крым — здесь, наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти региона героя специальной военной операции Юрия Нимченко. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства.

Постановляю наделить Нимченко Юрия Петровича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым, — говорится в документе.

Ранее Аксенов сообщал ТАСС, что Нимченко проходил службу в зоне специальной военной операции как военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Удостоен звания Герой России. Аксенов охарактеризовал его как человека «с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера».

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источник: ТАСС

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