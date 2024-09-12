Сенаторами Совфеда от Крыма стали Герой СВО Нимченко и гроссмейстер Карякин

С 24 сентября 2014 года членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года.

Депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента.