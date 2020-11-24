SEO-инструменты для сайта: эффективные, проверенные и проанализированные

Рано или поздно с необходимостью улучшения работы любого сайта, его видимости в поисковых системах, увеличения числа прочтений, эффективности и цитируемости сталкиваются все, поверившие в магию Интернета и безграничность онлайн-возможностей. Профессионалы называют это SEO (Search Engine Optimization — поисковая оптимизация). Вы найдете немало полезных ссылок, интересной информации на данную тему, но в этом потоке обратите внимание на SEO инструменты Plerdy. На портале собраны почти две сотни утилит, программ, наборов инструментов, необходимых для продвижения сайта. И это никакой не «допинг», а суровая необходимость.

Жизнь без SEO в Сети и представить невозможно. Хотя попробуем… Выглядит это примерно так: счастливый обладатель сайта начинает задаваться вопросами о смысле своей деятельности. Работа кипит, а ресурс читают единицы, какие там доходы, даже моральной отдачи — ноль. Мудрые гуру Сети на эти молитвы отвечают просто: работайте, повышайте ссылочную массу сайта, указывайте ключевые слова, подавайте оригинальную информацию, пишите много, количество рано или поздно перерастет в качество, открывайте страницы в соцсетях, рекламируйтесь, в конце концов… Напоминает притчу о миллионере, у которого сначала было одно яблоко, он его продал, купил два яблока, снова их продал… А потом у него умер дядюшка-миллиардер. Это мы к тому, что процесс «с яблоками» в современном Интернет-пространстве может затянуться на долгие годы, превращая уже несчастливого обладателя сайта в лузера без особых шансов.

Ну а с SEO совсем иное дело. Напрашивается совет: никакой самодеятельности, важно довериться профессионалам, которые предлагают пакетные решения, имеют положительные отзывы, опыт работы, увесистое портфолио. Но прежде есть смысл даже не проанализировать, а хотя бы ознакомиться с актуальным SEO-инструментарием. На сайте Plerdy это сделать удобно и просто. По каждому инструменту дается необходимая информация. Для удобства инструментарий разбит на категории (кликабельные):

контент,

ключевые слова,

общая аналитика,

оптимизация (и внутренняя тоже),

отслеживание позиций,

наращивание ссылочной массы (линкбилдиг),

техническое, локальное и мобильное SEO,

работа на платформе WordPress,

анализ конкурентов,

ссылочный анализ.

И еще две позиции, которые ускорят знакомство с поисковой оптимизацией: платные и бесплатные ресурсы.

Отметим сразу, не весь инструментарий подходит для русскоязычного контента, не во всех нюансах разберется новичок, но общее представление и ответы на «зачем» и «почему» вы получите. Равно как и ссылки на полезные ресурсы, за что отдельное спасибо plerdy.com, обобщившему такую нужную информацию. А еще важно помнить, что SEO нужно заниматься планомерно, разовые «инъекции», ручное управление, непобедимое «я сам» сайту не помогут.