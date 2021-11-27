Сепаратор-сливкоотделитель: что это такое?

Сепаратор — полезное устройство для дома, если вы разводите молочный скот. Агрегат подойдет как для коровьего, так и для козьего молока. Мотор Сич сепаратор в Украине — самые популярные модели. Вы можете найти их и выбрать подходящее под ваши задачи устройство в интернет-магазине Damilk. Здесь собрана лучшая техника для молочных хозяйств. Но давайте для начала разберемся, как выбрать сепаратор, и как пользоваться этим устройством.

Как пользоваться сепаратором?

Процедура очень простая, условно ее можно разделить на два этапа — подготовка рабочего пространства и процедура разделения молока. Рассмотрим каждую из них по отдельности.

Установка устройства

Вам нужно поставить сепаратор на ровную поверхность и, если это электронная модель, подключить его к розетке. Если модель ручная, то подключать его никуда не надо, но придется вручную вращать рычаг, чтобы устройство работало. Также перед стартом работы поставьте под оба крана (для обрата и сливок) емкости, в которые будете собирать продукт. Рядом с собой поставьте тару с молоком для обработки и кружку для перелива продукта в приемный контейнер.

Заливаем молоко

Запустите сепаратор и начинайте заливать молоко в контейнер с помощью кружки и воронки. Удобнее всего, если вы работаете вдвоем с помощником. Один будет заливать молоко, а второй придерживать устройство по бокам, чтобы воронка не перевернулась. Если это еще и ручная модель, то помощник будет вращать рычаг для запуска аппарата.

Как выбирать сепаратор сливкоотделитель?

У этого прибора не так много характеристик, поэтому запутаться будет сложно. Проверьте, хватает ли вам производительности модели. После этого решите, готовы ли вы вложить дополнительные средства в надежный материал запчастей и корпуса — в нержавеющую сталь. Если не готовы, то выбирайте что-то подешевле, например, пластик или алюминий. Однако, учтите, что из-за контакта с молоком эти материалы будут окисляться и постепенно изнашиваться. Ну и тип устройства — за электронный сепаратор придется доплатить.

Где купить сепаратор в Украине?

Невозможно себе представить современную молочную ферму без сепаратора. Разводите молочный скот, но еще не купили это устройство? Пора исправить эту оплошность. Вероятно, вы пользовались доильными аппаратами и слышали про бренд Damilk, крупнейшего производителя доилок? Так вот, теперь они продают еще и сепараторы с маслобойками. Найти эту технику вы можете в каталоге их интернет-магазина.

Склад и сервисный центр магазина расположены в Харькове. Отсюда посылки доставляют по всей Украине и даже за ее пределы. Можно выбрать оплату наложенным платежом и доставку курьером.

Остались вопросы? Звоните, и консультант-менеджер поможет вам выбрать сепаратор, поможет с оформлением заказа, расскажет про правильную эксплуатацию устройств и возможности их починки. Удачных покупок и приятного + полезного сервиса!