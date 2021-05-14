Серьезное ДТП в Севастополе – «перевертыш» у парка Победы

Сегодня днем (в 12:45) в Севастополе, на ул. Фадеева, близ парка Победы произошло ДТП, в котором пострадали водитель и ребенок-пассажир иномарки.

Водитель, 1948 года рождения за рулем автомобиля «Toyota RAV 4», двигаясь по левой полосе, почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением своего автомобиля и совершил наезд на припаркованные на правой полосе автомобили «Нива» и «Mazda 3», после чего опрокинулся на крышу, — сообщили в ГИБДД.

Водитель получил травмы и госпитализирован в 1-ю горбольницу. В авто также находился пассажир – 7-летний ребенок. Как отметили в полиции, внешних повреждений у него нет, но он доставлен в 5-ю горбольницу на обследование.

По счастливому стечению обстоятельств, в припаркованных авто людей не было. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ВК, Автопартер Крым, А.Черникова и Е.Сухорукова.