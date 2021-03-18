Сергей Аксёнов: Каждый из нас может по праву гордиться своим вкладом в победу Крымской весны

Глава РК Сергей Аксёнов уверен: День воссоединения Крыма с Россией — это один из самых важных для крымчан государственных праздников

Семь лет назад крымчане единодушно проголосовали за единство с Родиной, изменив ход не только отечественной, но и мировой истории. Наш референдум соответствовал демократическим процедурам, Уставу ООН, международным правовым нормам. Историческое решение, принятое нашим Президентом, основано на воле народа, на правде и справедливости. Каждый из нас может по праву гордиться своим вкладом в победу Крымской весны. Это наше общее достояние, достояние всей России, — отметил Сергей Аксёнов.

По его словам, за эти 7 лет российский Крым прошел огромный путь, преодолел немало испытаний. Это и пандемия коронавируса, и ситуация с водоснабжением полуострова. Но все трудности помогает преодолевать федеральный центр.

На федеральном и региональном уровнях приняты беспрецедентные меры поддержки населения и экономики. Это и различные социальные выплаты для семей с детьми, для незащищенных категорий, и ряд субсидий и налоговых льгот для бизнеса, и бесплатный проезд для медицинских работников, и многое другое. Текущий год должен стать переломным в плане решения проблемы водоснабжения. Реализуется комплексный план Правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, который был разработан по поручению нашего Президента. Уверен, что мы успешно преодолеем и этот вызов, — подчеркнул Глава РК.

Он напомнил, что в этом году праздничные торжества проходят под девизом «Крымская весна – семь лет дома».

Мы дома, и порядок в нем зависит только от нас. Наше единство и сплоченность – главный ресурс развития республики. Благодарю вас за самоотверженный труд, за доверие и понимание, за вашу любовь к России и Крыму! – заявил Сергей Аксёнов.