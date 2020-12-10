Сергей Аксёнов наградил футболистов КФУ – победителей Национальной студенческой футбольной лиги

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии награждения членов сборной команды Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского по футболу за победу в премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги – 2019/2020.

Глава Республики поздравил участников студенческой сборной по футболу с блестящей победой и добавил, что игроки показали отличную игру, высокий уровень подготовки и большую волю к победе.

По мнению Сергея Аксёнова, успех крымской сборной свидетельствует о высоком уровне развития крымского футбола и студенческого спорта.

Дорогие друзья! Прежде всего, хочу еще раз поздравить вас с блестящей победой! Вы проявили на поле свои лучшие черты характера: нацеленность на победу, внутренний стержень. Мы гордимся вашей победой. Эта победа – одно из знаковых спортивных достижений за последний период на общероссийских соревнованиях, — сказал Аксёнов.

Тренеры и футболисты были награждены медалью «За доблестный труд», Отличительным знаком Главы Республики Крым, а также Благодарностью Главы Республики Крым.

Фото: пресс-служба Главы РК.