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Сергей Аксёнов – о порядке в Симферополе, усиленных патрулях и ответственности за нарушение тишины

Сергей Аксёнов – о порядке в Симферополе, усиленных патрулях и ответственности за нарушение тишины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:29 09.06.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам рабочих поездок в микрорайоны Симферополя сообщил, что одной из проблем, на которую обращают внимание жители многоквартирных домов, является нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Люди жалуются, что участились случаи, когда и на отремонтированных придомовых территориях собираются граждане, которые своим шумным поведением в ночное время доставляют дискомфорт и неудобства жильцам. Мною в Общественную палату РК уже направлен проект закона о тишине. Предложения касаются, в том числе и повышения ответственности за нарушение тишины в ночное время. Речь идет о штрафах за нарушение в размере 5 тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч рублей – должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. При этом с точки зрения доказательной базы достаточно будет сделать видеозапись факта нарушения. С МВД вопрос предварительно согласован, надеемся, что данная мера позволит навести порядок и обеспечить комфортные условия для жителей, — заявил Аксёнов.

По его словам, полиции в обеспечении общественного порядка во дворах помогут патрули казаков и ополчения

Планируется увеличение количества групп патрулирования и участковых. К сожалению, сегодня существует проблема штатной численности сотрудников полиции. Мы с министром внутренних дел по РК Павлом Карандой договорились, что количество патрульных групп будет увеличено за счет привлечения представителей казачества и крымского ополчения. В патруле будет один сотрудник полиции и два представителя казачества или ополчения. Это позволит задействовать в охране порядка вместо 16 патрулей около 35-40. Важная задача – обеспечить связь и взаимодействие участковых с председателями МКД, чтобы можно было оперативно получить соответствующую помощь, — рассказал Аксёнов.

Сергей Аксёнов – о порядке в Симферополе, усиленных патрулях и ответственности за нарушение тишины

 

 

 

Сергей Аксёнов – о порядке в Симферополе, усиленных патрулях и ответственности за нарушение тишины

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