Сергей Аксёнов: ограничения на доставку топлива в Крым через Крымский мост устранены

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном дефиците топлива в Крыму — здесь.

На днях в СМИ появилась информация о проблемах, с которыми столкнулись перевозчики топлива при доставке нефтепродуктов в Крым. В качестве причины этих проблем называлось требование Федерального агентства железнодорожного транспорта в целях безопасности оснащать вагоны, следующие по Крымскому мосту, дорогостоящей электронной пломбой, функционирующей на основе системы ГЛОНАСС. Прозвучали даже опасения, что озвученные выше меры могут привести к дефициту топлива в регионе в разгар курортного сезона. Отмечу, что до сих пор нефтепродукты перевозились на полуостров паромами, — цитирует Главу Крыма Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

По словам Сергея Аксёнова, этот вопрос обсуждался с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и руководством ФСБ России.

Приказ, о котором шла речь в материалах СМИ, отменен, процедура доставки значительно упрощена. При этом есть исключения, которые регламентируются законом и ведомственными документами, — пояснил Глава республики.

При этом Сергей Аксёнов поблагодарил коллег за понимание и оперативность, а также уточнил, что с сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены.

Никаких проблем и никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не предвидится, — подчеркнул Глава Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов акцентировал внимание на еще одном важном моменте. По словам Главы республики, Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым и Федеральной антимонопольной службой проводится проверка обоснованности цен на топливо на территории республики. В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым