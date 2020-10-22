Сергей Аксёнов отметил необходимость усиления контроля работ на строительных объектах

Глава РК Сергей Аксёнов провёл онлайн-совещание по строительной отрасли Крыма. Он отметил одно условие проверок таких строек: если в ходе рабочих выездов выяснится, что на объекте управленческие решения не приняты, работа не ведется, есть другие нарушения, при этом в течение трех дней не было доложено об этой проблемной ситуации, это будет оцениваться как саботаж и отсутствие квалификации ответственных должностных лиц.

Зачастую графики производства работ не имеют никакого отношения к реальности, служат просто бумагой для отчетности. Их даже расшифровать невозможно, не говоря уже о том, чтобы работать в соответствии с ними. Такие графики считаю неактуальными, соответственно, приниматься они не будут, — подчеркнул Глава Республики.

Сергей Аксёнов обозначил недопустимость ситуации, при которой подрядчик подготавливает территорию для выполнения строительных работ, создавая помехи для передвижения жителей соответствующего участка, и по какой-то причине останавливает дальнейшую работу, не доводя ее до финала.

Если есть сомнения по поводу возможности выполнения работы, лучше не начинать, потому что такое положение дел только усугубляет ситуацию и создает сложности для людей. Такие ситуации будут расцениваться как непрофессионализм должностных лиц, сопровождающих данный объект, со всеми вытекающими мерами ответственности. Все эти нюансы нужно проговаривать и решать наперед, — пояснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшее время проведет повторный контрольный выезд по тем же объектам, которые посетил накануне, с целью оценки текущей ситуации и понимания, как сдвинулась работа за это время.

Нужно обратить внимание, в первую очередь, на те улицы, где нет асфальтного покрытия, начинать работы нужно именно с таких улиц, потому что передвигаться по ним крайне тяжело, а в условиях ухудшения погоды ситуация обострится. Особенно важно, что по ним трудно проезжать автомобилям скорой помощи, детям тяжело добираться в школу. Поэтому такие улицы должны быть отремонтированы в приоритетном порядке, — отметил Глава РК.

Кроме того, в рамках совещания обсудили ход строительно-монтажных работ по рекультивации полигона ТКО в микрорайоне Каменка. На объекте существует ряд проблемных вопросов и недоработок, которые по поручению Главы Крыма будут устранены в кратчайшие сроки.

Аксёнов напомнил о том, что во всех проектах благоустройства должно предполагаться освещение, подчеркнув при этом, что это нужно учитывать при проектировании, а в отдельных случаях, когда нужна помощь, готов оказать необходимое содействие.