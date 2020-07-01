Сергей Аксёнов отметил призыв Путина, принять участие в голосовании и… кое о чем напомнил Зеленскому

Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил о призыве Владимира Путина к граждданам страны, принять участие в голосовании 1 июля.

Наш Президент в своем обращении к гражданам страны призвал россиян принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию. Глава нашего государства еще раз отметил, что все предложенные поправки вступят в силу только при одобрении граждан. Что мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы, мы голосуем за страну, ради которой работаем, которую хотим передать нашим детям и внукам.

В Крыму уровень поддержки Президента приближается к абсолютному. Явка высокая. Надеюсь, что крымчане, которые еще не успели проголосовать, 1 июля скажут свое слово. Как подчеркнул наш национальный лидер, «голос каждого из вас – самый важный, самый главный», — заявил Аксёнов.