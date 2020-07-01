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Сергей Аксёнов отметил призыв Путина, принять участие в голосовании и… кое о чем напомнил Зеленскому
Фото: ФБ

Сергей Аксёнов отметил призыв Путина, принять участие в голосовании и… кое о чем напомнил Зеленскому

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:59 01.07.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил о призыве Владимира Путина к граждданам страны, принять участие в голосовании 1 июля.

Наш Президент в своем обращении к гражданам страны призвал россиян принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию. Глава нашего государства еще раз отметил, что все предложенные поправки вступят в силу только при одобрении граждан. Что мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы, мы голосуем за страну, ради которой работаем, которую хотим передать нашим детям и внукам.

В Крыму уровень поддержки Президента приближается к абсолютному. Явка высокая. Надеюсь, что крымчане, которые еще не успели проголосовать, 1 июля скажут свое слово. Как подчеркнул наш национальный лидер, «голос каждого из вас – самый важный, самый главный», — заявил Аксёнов.

Глава Крыма вспомнил сегодня и о президенте Украины, правда в контексте «квартального» прошлого последнего.

А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров. А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане.

Думаю, что на самом деле Зеленский все давно понимает, но, играя роль президента Украины, он обязан следовать «сценарию» западных «режиссеров». Ничего не поделаешь, работа такая – артист, — заметил Сергей Аксёнов.

Видео — в напоминание.

Сергей Аксёнов отметил призыв Путина, принять участие в голосовании и… кое о чем напомнил Зеленскому

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