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Сергей Аксёнов поддержал инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым

Сергей Аксёнов поддержал инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 23.11.2021

Глава РК Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с членом Общественной палаты РФ и Крыма, председателем республиканской национально-культурной автономии болгар Иваном Абажером.

В ходе встречи Сергей Аксёнов поблагодарил Ивана Абажера и в его лице болгарскую общину за большой вклад в развитие Республики Крым и народной дипломатии.

Также Глава Крыма отметил, что в рамках мероприятия обсуждались высказывания президента Болгарии Румена Радева, вызвавшие большой международный резонанс.

Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей, — заявил Аксёнов.

Глава РК добавил, что это позволит лично убедиться в том, что никакой «аннексии» не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей, и этот выбор – Россия.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов поддержал инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым

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