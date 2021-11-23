Сергей Аксёнов поддержал инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым

Глава РК Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с членом Общественной палаты РФ и Крыма, председателем республиканской национально-культурной автономии болгар Иваном Абажером.

В ходе встречи Сергей Аксёнов поблагодарил Ивана Абажера и в его лице болгарскую общину за большой вклад в развитие Республики Крым и народной дипломатии.

Также Глава Крыма отметил, что в рамках мероприятия обсуждались высказывания президента Болгарии Румена Радева, вызвавшие большой международный резонанс.

Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей, — заявил Аксёнов.

Глава РК добавил, что это позволит лично убедиться в том, что никакой «аннексии» не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей, и этот выбор – Россия.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.