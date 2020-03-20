Сергей Аксёнов поручил обеспечить проверку здоровья всех прилетающих в аэропорт Симферополя

Такие же меры должны быть обеспечены на границе Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заслушал ежедневный доклад о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки. Глава РК отметил необходимость обеспечить стопроцентную проверку здоровья прилетающих в Международный аэропорт «Симферополь» граждан.

Аэропорт сейчас — наши основные ворота в Крым. Необходимо обеспечить тотальные меры реагирования в аэропорту. Аэропорт и граница – две важные точки. Сегодня принять решение и установить в аэропорту стационарные тепловизоры и применять ручные тепловизоры, – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов выступил за введение уголовной ответственности для граждан, которые будут скрывать сведения о поездках в Европу.

Прошу всех помнить о гражданской ответственности. О том, что вы имели риск привезти сюда заразу и подвергаете опасности жизни близких, родственников, соседей, крымчан. Мы обращаемся ко всем. Если по итогу выяснится, что кто-то скрыл и привез заразу на территорию Республики Крым, буду настаивать на возбуждении уголовного дела, уголовного преследования таких людей, – пояснил Глава Республики.

Сергей Аксёнов в ходе мероприятия также поручил отслеживать продовольственную ситуацию в Крыму.

Ещё раз повторяю, уважаемые крымчане, никакой необходимости скупать продовольствие нет. Торговые сети в достаточном количестве продовольствием обеспечены. Никакого роста цен не допустим. Помощь федерального центра в этом вопросе есть, – подчеркнул Глава РК.

Аксёнов обратился к жителям Крыма с просьбой руководствоваться информацией, размещенной на официальных ресурсах органов власти.