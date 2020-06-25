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Сергей Аксёнов поручил перепроверить сроки заключения контрактов по строительным объектам
Фото: rk.gov.ru

Сергей Аксёнов поручил перепроверить сроки заключения контрактов по строительным объектам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:52 25.06.2020

Бюрократические процедуры не должны стать причиной срывов сроков сдачи объектов.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в онлайн режиме провёл совещание по проблемам строительной отрасли. Главный итог: важно сократить сроки заключения контрактов с подрядными организациями.

Ни одного дня простоя на объекте быть не должно. Когда начинаем разбираться с объектами детально, оказывается, что согласование незначительных корректировок происходит месяцами. Сегодня жду отчет о том, на каких объектах и какие отставания есть на данный момент, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что бюрократические процедуры не должны стать причиной срывов сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Из раза в раз на совещаниях слышу, что должностными лицами месяц назад и более в соответствующие ведомства направлен пакет документов, а ответа на них нет. Вопросы должны решаться иначе. Написание таких «писем» буду расценивать, как нежелание работать и сделаю соответствующие кадровые выводы, — добавил Глава Республики.

Также, по словам Сергея Аксёнова, учитывая то, что в Крыму действует единственный исполнитель по объектам дорожного строительства, необходимо сразу приступать к заключению контрактов и выполнению работ.

Не нужно передавать дорожные объекты в различные ведомства, тем самым теряя время. На сегодняшний день по постановлению Правительства  есть все юридические основания сразу подписывать разрешение на заключение контрактов за счет средств муниципалитетов, — добавил Глава РК.

В ходе совещания Аксёнов поручил перепроверить сроки заключения контрактов по строительным объектам и по возможности сократить их.

Сергей Аксёнов поручил перепроверить сроки заключения контрактов по строительным объектам

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