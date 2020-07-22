Сергей Аксёнов поручил реорганизовать крымскую Службу госстройнадзора

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с вице-премьером РК Евгением Кабановым и заместителем министра строительства и архитектуры РК Максимом Скориным. В ходе встречи речь шла о реорганизации Службы государственного строительного надзора.

По мнению Сергея Аксёнова, в Службе госстройнадзора Республики Крым отсутствует прозрачность системы работы, что создает условия для коррумпированности данной структуры.

При подаче заявлений, связанных с выдачей разрешений на строительство и с вводом в эксплуатацию, в службу Госстройнадзора получено большое количество отказов. На данный момент в отношении ряда лиц в данной структуре ведется расследование. Назрел вопрос о реорганизации работы службы, — сказал Глава РК.

По информации Евгения Кабанова, в течение месяца был проведен анализ работы службы, в ходе которого выявлен ряд замечаний в части прозрачности выдачи разрешений на строительство, проведения плановых и внеплановых проверок. При этом более 60% заявителей получали отказы на разрешение строительства.

Евгений Кабанов внес предложения о замене всего руководящего состава крымской Службы госстройнадзора и проведения анализа организационно-правовой структуры ведомства в течение 30 дней. Он предложил кандидатуру заместителя министра строительства и архитектуры РК Максима Скорина на должность руководителя.

Сергей Аксёнов поддержал кандидатуру Максима Скорина и поручил проанализировать все отказы, направленные гражданам по их обращениям. С особой тщательностью Глава Крыма поручил проверить повторные обращения и отметил, что действия подобного характера чаще всего указывают на коррупционную составляющую.

Нужно рассмотреть все отказы, которые были отправлены гражданам по их обращениям. Повторные отказы необходимо рассматривать буквально «под микроскопом», это, скорее всего, возможность вымогательства средств у граждан. Детализировать и разложить все на составляющие, где и в каких местах наибольшее количество нарушений, регламенты, которые не соответствуют требованиям скорости оформления и прохождения документов, — пояснил Глава Республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил, что правоохранительными органами будет дана оценка работе частных структур, оказывающих такие же услуги, как и в Службе госстройнадзора РК.

Как правило, около госструктур выстроена такая схема: при получении заявления некоторые специально обученные люди отправляют гражданину отказ по его обращению, а на следующий день человеку звонят из частных предприятий с предложением оказать свои услуги. Так быть не должно, приоритет – получение гражданами бесплатной услуги. Если будет необходимо предпринимать какие-то шаги для получения срочных услуг, то надо просто предоставить такую возможность в рамках службы, а не в рамках каких-либо частных фирм, — сказал Аксёнов.

В свою очередь, Максим Скорин озвучил, что первоочередной задачей является создание прозрачной разрешительной процедуры. По его мнению, упорядочивание и систематизация работы данного органа позволит развить инвестиционный климат на территории Республики, а также поможет в достижении показателей национального проекта «Жилье и городская среда».