Сергей Аксёнов посетил Советский район Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с рабочим визитом посетил объекты строительства и реконструкции в Советском районе. Он проинспектировал ход капитального ремонта общежития в с. Красногвардейское, строительства спортивной площадки в с. Чапаевка, производственного здания в с. Краснофлотское и ряд других объектов.

Одним из ключевых пунктов повестки дня стало открытие детского сада «Золотой ключик» на 95 мест в селе Краснофлотском.

С открытием этого детского сада очередь в дошкольные учреждения в регионе будет практически ликвидирована, но есть ряд локальных задач по ремонту еще одного детского сада и запуску модульного. К концу следующего года все эти вопросы будут решены, — заверил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов осмотрел помещения детского сада, в частности, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, оснащенные интерактивным оборудованием, а также группы, пищеблок и прачечную.

Еще одним важным событием в рамках рабочей поездки стало открытие производственных мощностей ООО «Тавридаснаб».

На церемонии открытия Глава РК поблагодарил всех причастных к запуску, выразил уверенность, что предприятие займет достойную нишу в Республике Крым, и отметил, что, кроме всего прочего, это означает порядка 25 новых рабочих мест.

Также Глава Республики осмотрел продукцию предприятия и процесс ее изготовления.

В ходе инспектирования объектов строительства и реконструкции Сергей Аксёнов подчеркнул, что для своевременного завершения работ по ремонту общежития в с. Красногвардейское необходима мобилизация людей, однако общее впечатление об объекте положительное, а работы по благоустройству сквера, детской и спортивной площадок в с. Чапаевка идут в соответствии с установленным графиком.

В целом по Советскому району движение есть, за что выражаю благодарность администрации района, подрядчикам, которые добросовестно выполняют свою работу. Безусловно, есть и недоработки, например, ряд проектов не согласован с заказчиками, эти технические нюансы будут устранены. По крайней мере, все подрядчики уверены, что работы будут завершены в срок. Складывается впечатление, что ситуация находится под контролем, — заявил Глава Крыма.

Кроме того, в рамках поездки была проинспектирована дорога «Белогорск — Нижнегорский». На объекте не оказалось паспорта производственных работ, а также было зафиксировано недостаточное количество рабочих. Срок сдачи объекта запланирован на 30 сентября.

Тем не менее, представитель подрядчика в ходе телефонного разговора с Главой Республики заверил, что работы будут выполнены в срок.

Фото: пресс-служба Главы РК.