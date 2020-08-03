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Сергей Аксёнов призвал «Крымавтодор» активизировать «ямочный ремонт» дорог

Сергей Аксёнов призвал «Крымавтодор» активизировать «ямочный ремонт» дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 03.08.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочее совещание с руководством и коллективом ГУП РК «Крымавтодор», в рамках которого обсудили итоги деятельности предприятия, планы работы структурных подразделений и ближайшие перспективы. Он отметил, что на предприятие возложена ответственная задача как по благоустройству общественных и придомовых территорий, так и по обслуживанию и содержанию крымских дорог, включая муниципальные.

К сожалению, мы видим откровенные недоработки по отдельным направлениям. Так, например, необходимо организовать полный мониторинг состояния дорог на предмет необходимости проведения ямочного ремонта. Безусловно, это не решение проблемы, однако позволит увеличить срок эксплуатации отдельных участков дорог и спасти не только нервную систему многих водителей, но и их автомобили, — заявил Глава РК.

Сергей Аксёнов также подчеркнул, что система мониторинга на обнаружение ям и люков должна не только реагировать на существующие проблемы, исходя из общественного запроса и жалоб, но и системно в рабочем режиме и спокойном темпе устранять все существующие недоработки. По его словам, нужно добиться от предприятия 100% покрытия содержания и обслуживания как республиканских, так и муниципальных дорог.

Сергей Аксёнов призвал «Крымавтодор» активизировать «ямочный ремонт» дорог

Сергей Аксёнов призвал «Крымавтодор» активизировать «ямочный ремонт» дорог

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