Сергей Аксёнов призвал крымчан принять участие в общероссийском голосовании 22 апреля

Сегодня на внеочередной сессии Государственного Совета РК был поддержан закон о внесении изменений в Конституцию РФ. Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал решение парламентариев Республики.

В нашей стране внесение изменений в Конституцию возможно только путем проведения всенародного голосования. Мы видим, что время подошло, Президент принял соответствующее решение. Ряд законодательных норм требуют изменений, и, в первую очередь, это касается мер социальной поддержки граждан. Это вопросы, связанные с минимальным размером оплаты труда, индексацией пенсии не реже одного раза в год, целого ряда других мер значительной социальной поддержки граждан. Второй вопрос, который особенно волнует крымчан, это запрет на отчуждение территорий Российской Федерации.

Понятно, что в отношении Крыма вопрос закрыт, но, тем не менее, законодательное закрепление постоянства российской границы считаю важной нормой. Скажу своё личное мнение: расширяться можно и нужно, то есть оставлять возможность для включения новых территорий, но отдавать свое нельзя, территория нашего государства и наши границы незыблемы.

Еще одна важная норма – это возможность нашего Президента баллотироваться на новый срок. Глубоко убежден, что на сегодняшний день нет другого лидера, способного объединить страну и дать ей уверенное движение вперед. Владимир Владимирович – это стержень Российской Федерации. Уверен, что крымчане в своем большинстве со мной согласны, — подчеркнул Аксёнов.