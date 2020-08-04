Сергей Аксёнов призвал туристов и местных жителей жаловаться на завышенные цены в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов призвал министерство курортов и туризма Республики усилить работу по мониторингу жалоб и обращений от отдыхающих.

Полный анализ социальных сетей. Я имею в виду все: жалобы и обращения. На некачественное обслуживание, на грязь. Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу с пониманием, где узкие места, что необходимо делать. Каждый год мы должны повышать качество обслуживания, — отметил Аксёнов.

По его словам, социологические опросы должны проводиться также в курортных районах Крыма.

Пока можно сказать, что туристы и местные жители недовольны высокими ценами этого лета.

Отработайте, чтобы была возможность у туристов и у крымчан оставлять на портале Республики Крым информацию, связанную с завышением цен, — сказал Аксёнов. — В случае, если будут зафиксированы такие вещи, связанные с кратным завышением стоимости на продовольствие, выяснять, кто производитель и поставщик, и в дальнейшем принимать меры, вплоть до того, чтобы меры господдержки тем, кто этим занимается, не оказывать. И в дальнейшем найдем другие рычаги управления.

Напомним, в июле Крым принял около 1,5 млн. отдыхающих. Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по некоторым объектам — 95%.