Сергей Аксёнов прокомментировал очередную резолюцию о «нарушении прав человека» в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН в среду принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. Ситуацию прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.

Резолюция была предложена, конечно, Украиной. Страной, правящий режим которой убил, бросил в тюрьмы и заставил эмигрировать десятки тысяч инакомыслящих, который пытался с помощью блокад и провокаций наказать крымчан за их свободный выбор, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил, что позорная история с принятием лживой резолюции повторяется как под копирку каждый год, начиная с 2016-го.

Понятно, что никакого отношения к реальности ее содержание не имеет. Это пропагандистский документ, его главная цель – отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России, — отметил Глава Республики.

По мнению Сергея Аксёнова, принятие подобных резолюций не добавляет авторитета ООН.

И свидетельствует, в том числе о катастрофической деградации политики Запада, которая, по сути, свелась к пропаганде, театральным жестам и попыткам шантажа суверенных государств и народов, — добавил Глава Крыма. – Тем не менее, хочу повторить то, что говорил уже не раз: мы готовы принять представителей ООН и любых других международных организаций, которые способны дать объективную и непредвзятую оценку ситуации в нашем регионе.

Аксёнов подчеркнул, что до сих пор такие «международные представители» не изъявили желания выслушать крымчан.