 Сергей Аксёнов прокомментировал текущую ситуацию с ликвидацией последствий ЧС в регионах Крыма

Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что на данный момент ситуация в городе Керчи стабилизировалась.

В Керчи вода полностью сошла, сейчас приступили к разборке завалов и подсчету средств, необходимых для возмещения ущерба гражданам. С завтрашнего дня начнутся выплаты. Это касается всех пострадавших во время ЧС. Подход ко всем будет индивидуальным. Кроме тех выплат, которые назначены, будем разбираться в каждом конкретном случае. Если это был непоправимый ущерб, нанесенный жителям Республики Крым, будем решать вопрос, как этот ущерб компенсировать, — сказал Глава Крыма.

При этом Глава Республики добавил, что положение в городском округе Ялта по-прежнему остается тяжелым. В семи точках на территории Большой Ялты продолжает идти вода. На ряде улиц, в том числе на Парковом спуске в пгт Кореиз и на улице Кривошты в Ялте, ситуация стабилизировалась, там будут приступать к уборке завалов и откачке воды с подтопленных участков. В связи с этим принято решение объявить 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе.

Сергей Аксёнов сообщил, что Главой государства Владимиром Путиным даны поручения Министру обороны, Министру по ЧС, Правительству России усилить группировку вспомогательных сил в Республике Крым.

Также Глава РК обратился к крымчанам с просьбой присылать обращения на официальные страницы в социальных сетях в случае острых ситуаций для принятия оперативных решений.

По словам Аксёнова, на текущей момент руководители республиканских органов власти и ресурсоснабжающих организаций находятся в Ялте.

Полностью координируем работу. Игорь Николаевич Михайличенко, Янина Петровна Павленко – на связи. Владимир Андреевич Константинов мобилизует волонтеров со всех регионов Республики Крым. Также Министерство строительства и архитектуры Республики Крым работает в пострадавших регионах над принятием управленческих решений по восстановлению объектов инфраструктуры, их очередности и приоритетности, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов поблагодарил всех неравнодушных граждан Российской Федерации за поддержку в сложившейся ситуации.

Подробнее с указом «О режиме работы на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» можно ознакомиться по ссылке.