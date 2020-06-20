Сергей Аксёнов прокомментировал учреждение Президентом ордена Пирогова и медали Луки Крымского  

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал учреждение Президентом РФ Владимиром Путиным ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Оба этих великих человека имеют для крымчан особую ценность. Святитель Лука является выдающимся учёным и богословом, важнейшим духовным символом православных, небесным покровителем Крыма, — отметил Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, жизнь Святителя Луки – это великий духовный и нравственный пример для всех.

Пример, который показывает, как сохранить мужество, достоинство и веру даже в самых сложных и безнадежных обстоятельствах. Жизненный путь святителя доказал несостоятельность мифа о несовместимости веры и знаний. Вместе с этим, Святитель Лука был настоящим патриотом, для которого судьба Родины неотделима от личной судьбы. «Главное в жизни – всегда делать людям добро, – говорил святитель в своих проповедях. – Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое», — подчеркнул Глава Республики.

Сергей Аксёнов добавил, что в годы своей земной жизни хирург от Бога Лука Войно-Ясенецкий спас тысячи людей.

Сегодня к нашему великому святому в своих молитвах обращаются миллионы верующих во всем мире. Многие получают чудесную помощь и исцеление от самых тяжелых болезней, — уточнил Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов рассказал, что Николая Ивановича Пирогова заслуженно называют «отцом русской хирургии», его вклад в медицину остается непревзойденным.

Судьба выдающегося врача и ученого тоже была связана с полуостровом. В начале Крымской войны 1854 года Пирогов вместе с возглавляемой им группой врачей и медсестёр выехал на театр военных действий. Он был главным хирургом осаждённого англо-французскими войсками города Севастополя, — заявил Глава РК.

По словам Сергея Аксёнова, учреждение таких наград имеет важнейшее цивилизационное значение.

Это наши духовные символы и нравственные маяки. Глубокое уважение и должное отношение к нашим выдающимся предкам – необходимое условие для создания достойного будущего. Позабыв кого-то из них, мы навсегда потеряем наш подлинный нравственный облик, — подытожил Глава Крыма.