Сергей Аксёнов против «переброски» воды в Крым с материка. Говорит: справимся сами

Графики вводят, автомойки не закрывают.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в прямом эфире провел совещание по ситуации в сфере водообеспечения городского округа Симферополь, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Сообщается, что такие совещания будут проходить два раза в неделю – в понедельник и в пятницу, в 10:00 – с целью информирования крымчан о текущей ситуации.

Главная задача – обеспечить обратную связь с жителями районов, в которых вводятся графики подачи воды, наладить чёткое взаимодействие между всеми ответственными службами, чтобы эти графики соблюдались. Время фактического получения воды должно совпадать со временем, указанным в расписании. Также необходимо усилить работу по аварийным выездам, при необходимости – увеличить количество аварийных групп, — заявил Глава Республики.

Сергей Аксёнов отметил, что к решению проблемы водообеспечения привлечены все силы и ресурсы республиканских органов власти, муниципалитетов.

Консолидированная позиция всех сторон по решению данного вопроса позволит более эффективно и оперативно решать текущие проблемы. Цель у всех нас одна – обеспечить людей водой, минимизируя возникшие неудобства. Уверен, что мы с честью выйдем из сложившейся ситуации, — подчеркнул Глава Крыма.

А вот идею «переброски» воды на полуостров с материка Аксёнов не поддержал.

В Ростове и Краснодарском крае ситуация с водой, практически, такая же, как и у нас. Поэтому с точки зрения забора воды с Краснодарского края – большой вопрос, есть ли такая возможность. Даже если бы в теории стоял вопрос, откуда возможно перебросить, то тоже все под большим сомнением, — отметил Глава РК.

По его мнению, крымчане справятся с проблемой самостоятельно.

Мы сначала года говорим о том, что осадков не будет и не предвидится, рассчитывать надо худшую ситуацию. Когда готовы к худшей ситуации, то все, что будет сверх нее, мы спокойно преодолеем. Проблем здесь не будет. Крым уже такую картину проходил не единожды. Мы к ней были готовы. Будут буриться новые скважины, решаются вопросы с минимизацией испарений из водохранилищ, — сказал Аксёнов.

Кроме того, вводятся жесткие графики подачи воды…

Но автомойки, как ни странно, власти закрывать не собираются.

Автомойки у нас потребляют всего лишь 700 кубометров воды в сутки. Эти 700 кубометров нам погоды не сделают. У нас в городе больше ста автомоек. Примерно более тысячи человек потеряют работу в случае их закрытия. Поэтому нет целесообразности останавливать работу автомоек при такой ситуации. Их работа не наносит критического ущерба водоснабжению Симферополя, – сказал Глава Республики.

К слову, на этом же совещании руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что на сегодняшний день из более чем ста автомоек в Симферополе только девять перешли на оборотное водоснабжение.