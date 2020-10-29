Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на нескольких объектах водообеспечения. В частности, он посетил Бештерек-Зуйский водозабор, где начато строительство нового водовода общей протяженностью около 19 км. В ходе своего доклада представитель подрядчика по данному объекту рассказал о текущем положении дел, технических деталях реализации проекта, дальнейших этапах работы, отметив при этом, что на данный момент отсутствуют какие-либо опасения по поводу сдачи объекта в установленный срок.

На данный момент здесь функционируют 3 скважины с общим дебетом 11 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, принято решение о бурении дополнительных 3 скважин и доведении дебета до 22 тысяч кубометров воды в день.

Также Глава Крыма осмотрел ход выполнения работ по бурению 5 скважин в районе Вилинского водозабора, что позволит подать в столицу дополнительно более 15 тысяч кубометров воды.

Еще одним объектом, который посетил Глава Республики, стал Ивановский водозабор.

Сергей Аксёнов отметил, что на данный момент в Крыму реализуется комплекс мероприятий в рамках плана по водообеспечению Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также добавил, что при активном содействии федеральных органов власти удастся существенно решить этот вопрос.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.