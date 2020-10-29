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Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 29.10.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на нескольких объектах водообеспечения. В частности, он посетил Бештерек-Зуйский водозабор, где начато строительство нового водовода общей протяженностью около 19 км. В ходе своего доклада представитель подрядчика по данному объекту рассказал о текущем положении дел, технических деталях реализации проекта, дальнейших этапах работы, отметив при этом, что на данный момент отсутствуют какие-либо опасения по поводу сдачи объекта в установленный срок.

Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

На данный момент здесь функционируют 3 скважины с общим дебетом 11 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, принято решение о бурении дополнительных 3 скважин и доведении дебета до 22 тысяч кубометров воды в день.

Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

Также Глава Крыма осмотрел ход выполнения работ по бурению 5 скважин в районе Вилинского водозабора, что позволит подать в столицу дополнительно более 15 тысяч кубометров воды.

Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

Еще одним объектом, который посетил Глава Республики, стал Ивановский водозабор.

Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

Сергей Аксёнов отметил, что на данный момент в Крыму реализуется комплекс мероприятий в рамках плана по водообеспечению Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также добавил, что при активном содействии федеральных органов власти удастся существенно решить этот вопрос.

Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов проверил ход выполнения строительных работ на объектах водообеспечения

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