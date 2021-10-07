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Сергей Аксёнов ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»

Сергей Аксёнов ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 07.10.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ревакцинировался от коронавирусной инфекции однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Он выразил уверенность в безопасности и эффективности российской вакцины и в очередной раз призвал всех крымчан записаться на прививку.

Уважаемые крымчане, сегодня ревакцинировался однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», чувствую себя прекрасно. Такое решение было принято исходя из сложившейся ситуации с повышенным ростом количества заболевших коронавирусом, — рассказал Глава Крыма.

Он подчеркнул, что единственный способ преодоления пандемии – это соблюдение социальной дистанции, разобщение и, конечно, вакцинация. О том как вакцинировался в два этапа сам Аксёнов — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

«Спутник Лайт» – это один из вариантов известной российской вакцины «Спутник V». В отличие от первого препарата, «Спутник Лайт» считается более облегченной. Также ее особенность заключается в том, что после первой прививки не требуется повторного введения препарата. Вакцина была официально зарегистрирована Минздравом РФ 29 марта текущего года.

Сергей Аксёнов ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»

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