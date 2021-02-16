Сергей Аксёнов уверен: прокуратура поможет навести порядок с незаконными стройками в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что необходимо усилить работу в сфере контроля за самовольным строительством в Крыму. Ну а прокуратура РК, по его мнению, поможет провести проверку частных застройщиков, в особенности на ЮБК.

Необходимо провести ревизию строек с точки зрения градостроительных норм и налогообложения, особенно на Южном берегу Крыма. Прошу поддержать данную проверку Генеральной прокуратурой РФ. У нас нет задачи навредить собственникам квартир и тем людям, которые добросовестно приобретали что-то на рынке недвижимости, и в то же время платить налоги надо, — пояснил Глава Республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов добавил, что ответственность за постройку незаконных сооружений будут нести, в том числе, ответственные должностные лица, которые «закрывают глаза на происходящее».