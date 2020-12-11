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Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации

Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 11.12.2020

Крымчан отметили наградами Президента РФ Владимира Путина.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции Российской Федерации.

Хорошая традиция накануне государственных праздников, Дня Конституции Российской Федерации, награждать отличившихся  крымчан. Сегодня мы вручаем государственные награды людям, которые подают пример добросовестного и самоотверженного труда, высокого профессионализма, верности долгу. Каждый из вас на своем месте приносит пользу родной стране и людям, вносит свой вклад в общее дело. Спасибо вам, друзья, — сказал Глава Крыма.

В ходе мероприятия награды получили медицинские работники, в том числе государственную награду РФ – медаль Луки Крымского.

Кроме того, крымчане были отмечены Почетными грамотами Президента Российской Федерации, благодарностью Президента Российской Федерации, государственной наградой РФ «Орденом Дружбы». Также заслуженным крымчанам были присвоены почетные звания: «Заслуженный энергетик Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный архитектор Российской Федерации».

Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской ФедерацииСергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской ФедерацииСергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской ФедерацииСергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.  

Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам в преддверии Дня Конституции Российской Федерации

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