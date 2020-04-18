Сергей Аксёнов: все республиканские меры поддержки бизнеса будут синхронизированы с федеральными

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции подчеркнул, что в течение следующей недели все республиканские меры поддержки бизнеса будут синхронизированы с федеральными.

По информации заместителя председателя Совета министров – министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, введены новые меры социальной поддержки граждан. Так, одному из родителей, у которых дети родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, с апреля по июнь будет выплачено по 5 тысяч рублей на ребенка. Также в течение апреля по 5 тысяч рублей будет выплачено семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, не находящихся на полном государственном обеспечении. Кроме того, предлагается единовременная выплата в размере 3 тысячи рублей на каждого ребенка одиноким матерям и по 3 тысячи рублей на ребенка многодетным семьям, в которых один из родителей лишился работы и зарегистрировался в Центре занятости.

В свою очередь, Сергей Аксёнов акцентировал внимание на том, что все указанные социальные выплаты должны производиться автоматически.

Задача Правительства организовать работу так, чтобы для того, чтобы получить финансовую поддержку, не нужно было стоять в очередях в органах власти. Все выплаты должны начисляться автоматически, — подчеркнул Глава Республики.

Сергей Аксёнов добавил, что необходимо провести разъяснительную работу с гражданами, у которых незарегистрированный бизнес. Глава Крыма отметил, что для получения государственной и республиканской поддержки важно встать на учет в Центре занятости.

Помимо этого, Глава Республики поручил министерству экономического развития РК рассмотреть все жалобы на отказ предоставления кредита для погашения задолженности заработных плат. Глава Крыма особо отметил, что это поручение Президента, которое должно неукоснительно выполняться.