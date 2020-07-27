Сергей Аксёнов встретился с президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив  

Обсуждался вопрос перезахоронения останков французских солдат, погибших во время Крымской войны.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьером Малиновски.

В рамках встречи обсудили вопрос перезахоронения останков французских солдат, погибших во время Крымской войны, и проекты Фонда, реализуемые на территории Республики Крым.

Считаю, что подобная работа полезна не только для Крыма, но и для налаживания отношений между Россией и Францией, — сказал Глава РК.

Также, по словам Сергея Аксёнова, органы власти Республики готовы оказать полное административное содействие в реализации проектов Фонда развития русско-французских исторических инициатив в Крыму. По его словам, необходимо максимально скоординировать работу в данном направлении.

В свою очередь, Пьер Малиновски поблагодарил Сергея Аксёнова за поддержку и добавил, что из-за пандемии коронавируса сроки реализации проектов Фонда были перенесены. Он уточнил, что скоро в Крым приедут французские эксперты для проведения археологических исследований, относящиеся к периоду Крымской войны.

Фото: пресс-служба Главы РК.