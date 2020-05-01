Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с кончиной вице-премьера РК Павла Королёва

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя Председателя Совета министров РК Павла Королёва.

Сегодня ушел из жизни заместитель председателя Совета министров Республики Крым Павел Эдуардович Королёв. Это большая потеря для всех нас. Павел Эдуардович приехал к нам из Москвы. Профессионал высочайшего уровня, опытный и системный управленец, человек высоких личных качеств, он пользовался заслуженным уважением коллег и много сделал для Крыма. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Павла Эдуардовича, скорблю вместе с вами, — отметил Глава Крыма.