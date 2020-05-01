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Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с кончиной вице-премьера РК Павла Королёва

Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с кончиной вице-премьера РК Павла Королёва

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 19:27 01.05.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя Председателя Совета министров РК Павла Королёва.

Сегодня ушел из жизни заместитель председателя Совета министров Республики Крым Павел Эдуардович Королёв. Это большая потеря для всех нас. Павел Эдуардович приехал к нам из Москвы. Профессионал высочайшего уровня, опытный и системный управленец, человек высоких личных качеств, он пользовался заслуженным уважением коллег и много сделал для Крыма. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Павла Эдуардовича, скорблю вместе с вами, — отметил Глава Крыма.

Павел Королёв был назначен на пост заместителя Председателя Совета министров РК в декабре 2016 года. Переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее Павел Королёв занимал должность заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с кончиной вице-премьера РК Павла Королёва

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