Сергей Аксёнов заявил об ужесточении мер ответственности за нарушение карантина по коронавирусу

За нарушение карантина может быть введена уголовная ответственность.

По информации руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и г. Севастополю — главного государственного санитарного врача Натальи Пеньковской, некоторые лица, находящиеся под наблюдением, не соблюдают режим самоизоляции карантина по коронавирусу.

На такую информацию Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что такая ситуация недопустима и дал поручение ужесточить меры ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Давайте этот инструмент отработаем так, чтобы он был эффективен. Уголовная ответственность означает осуждение. Шуток здесь нет. Если кто-то не понимает — должна быть мера ответственности. В течение суток предложить меры по ужесточению ответственности, – сказал Глава Крыма.

По информации министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, на сегодняшний день под динамическим наблюдением находятся 754 человека, 38 — в стационарах.