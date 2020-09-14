Сергей Горбачёв: «Год Памяти и Славы: снять коронавирус с топа информационного потока»

Недавно в ряде СМИ было опубликовано, на мой взгляд, весьма знаковое интервью заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого. Его заголовок не просто звучен, а весьма претенциозен: «Коронавирус – это ширма, за которой решают финансовые и политические вопросы» .

С изложенным в интервью можно соглашаться, можно спорить, но несомненно одно: жизнь продолжается. А потому о пандемии можно по-соломоновски сказать: «И это пройдёт…». Или уже прошло? А раз это действительно так, то следует оглянуться назад и за оставшиеся месяцы 2020 года постараться сделать то, что было вынужденно оставлено «на потом».

Нынешний год особо знаменателен. Смею утверждать: не коронавирусом, о котором уже сказано не только Вишневецким. Вирус, безусловно, есть. Но также несомненно: есть фейки, информационный прессинг, явные «переборы» в администрировании, обогащение олигархов на фоне усугубления экономической ситуации и падения благосостояния большинства россиян, что доказано конкретными цифрами равнодушной статистики. Упала и активность россиян, в том числе общественно-политическая, – многое покрылось туманной пеленой лености, равнодушия и сонливости…

Волей-неволей приходишь к мыслям о масштабном международном сговоре элит и успехе глобальной авантюры. Так это или нет – покажет время. Однако по-любому не стоит отказываться от того, что принципиально и знаково. Между тем складывается впечатление: в «отказ» от важного ушли многие. К чему это я?

Нынешний год объявлен Годом Памяти и Славы. В стране в этой связи был проведён и проводится целый цикл мероприятий. В том числе показательно звучных и всемерно пиариемых. По нынешним «правилам игры» это – естественно. Но в то же время многое лично мне представляется неестественным. Например, в целом «тихое» 75-летие окончания Второй мировой войны и нашей Победы над милитаристской Японией. «Никакое» 250-летие славной Победы в Чесменском морском сражении. Но лично меня огорчило удивительное на фоне предвыборной кампании равнодушие властей в отношении двух по-настоящему севастопольских юбилеев – 150-летия освящения Свято-Никольского храма на Братском кладбище (5 сентября) и отмечаемого 9 сентября Дня памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне. Судя по составу участников церемоний, для чиновничества и нашего «околополитического бомонда» эти события не вписываются в контекст планов Года Памяти и Славы. Вообще-то я не склонен проводить подобного рода аналогии, но невольно вспоминаются, извините, «украинские времена», когда на Братское кладбище почтить память наших пращуров приезжали «первые лица» флота, Крыма, Севастополя, депутаты Госдумы и российские сенаторы. В «российское время» всё как-то «сдулось». И коронавирус в году 165-летия окончания Первой обороны Севастополя здесь ни при чём…

Конечно, в эти дни в тренде были грядущие выборы, хотя на фоне памятных дней любым кандидатам любых политических сил можно было бы и попиариться. Что называется, безболезненно. Но…

Между тем грядёт, на мой взгляд, не менее знаковый юбилей – 100-летие окончания Гражданской войны, которая хронологически завершилась в Севастополе в середине ноября 1920 года. Хочется, чтобы к этим памятным дням было иное отношение – уроки Истории извлекать никогда не поздно. И в этом смысле у журналистов особые роль и место. Роль – по сути, миссию – надо выполнить, а место – найти. Этому способствует наш проект «Журналисты Севастополя: за правду Истории и преемственность Памяти. К 75-летию Великой Победы и 100-летию окончания Гражданской войны», к реализации которого мы приглашаем всех коллег, независимо от членства в Союзе журналистов России. Подробности — ЗДЕСЬ .

Участвуйте и добивайтесь творческих успехов!

автор: председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев