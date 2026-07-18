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Новости Республики
фото: © ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ после задержания жительниц Крыма, работавших на СБУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:59 18.07.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал работу сотрудников ФСБ, задержавших в регионе двух работавших на украинские спецслужбы женщин, эффективной и системной. Об этом руководитель республики написал в «Максе«.

В Крыму сотрудниками ФСБ задержаны две предательницы, помогавшие врагу в совершении терактов и сборе информации о важных объектах. Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по зачистке вражеской агентуры. Каждое такое задержание — это вклад в обеспечение безопасности крымчан. И очередной ясный посыл всем ждунам: уйти от ответственности не удастся, — написал Аксенов.

Ранее со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму двух женщин, работавших на украинские спецслужбы. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году, вторая собирала сведения об инфраструктуре ТЭК и военных объектах. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Одна из женщин, задержанных в Крыму за госизмену, призналась в закладке схрона, который был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году автомобиля военнослужащего Черноморского флота.

источник: ТАСС

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