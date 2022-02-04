Сергей Аксёнов дал поручения решить 11 обозначенных представителями Народного фронта проблем Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал общественные предложения представителей Народного фронта, направленные по итогам региональной конференции движения в Крыму. Глава республики дал поручения по решению проблем «новых убитых» дорог Крыма, обустройства подходов к школам, завершению благоустройства дворов, содержанию новых парков и решению проблем жителей Крыма, обратившихся к Президенту в ходе Прямой линии.

Так, Министерству транспорта Крыма поручено обеспечить проведение гарантийного ремонта и содержания улиц Спортивной в селе Трудовое, Октябрьской революции и Северной в пгт. Николаевка, Фруктовой в селе Украинка Симферопольского района; улиц Ленина в селе Зеленогорское Белогорского района и улиц Шоссейная, Севастопольская, Нижнегоспитальная в Симферополе. Ремонт на этих дорогах был проведен в последние годы, но без гарантийного обслуживания и содержания состояние дорог значительно ухудшилось и требует реальных мер. Нашел поддержку вопрос экспертов Народного фронта по завершению предусмотренных работ по благоустройству дворовых территорий в Симферополе, включая озеленение, асфальтирование, вывоз строительных отходов, которые предусмотрены проектами работ по улицам Спортивной, 9, 11; Бела Куна, 9, 21, 27-35; Кечкеметской, 186, 188, 190, 192, 194; Кржижановского, 1а, 16, За; Яблочковой, 2; Киевской, 165, 167, 169, 171, а также проведению гарантийного ремонта на уже сломанных элементах. Министерству ЖКХ и администрации города поручено завершить работы, — сообщили в пресс-службе ОНФ в Крыму.

Кроме этого, поддержаны предложения по ремонту дорог к двум школам в Саках, восстановлению детских площадок, содержанию парка ГРЭС в Симферополе, присвоению одной из симферопольских школ имени героя, а также решению вопросов крымчан с прямой линии Президента по льготным лекарствам.

Часть общественных предложений представителей Народного фронта в Крыму были решены в течении месяца после региональной конференции – завершен капитальный ремонт спортзала в одной из школ Нижнегорского района и прекращено стихийное производство древесного угля в Бахчисарайском районе.

Каждое из наших общественных предложение – это реальная проблема, которая беспокоит жителей нашей Республики и над решением которых мы бьемся не один месяц. Мы благодарим Главу Крыма Сергея Валерьевича Аксёнова за поддержку всех наших предложений и конкретные адресные поручения по каждому вопросу. Мы будем держать на контроле каждый из вопросов, пока их решение не устроит людей, которые обращались к нам с этими проблемами, — отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

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