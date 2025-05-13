Сергей Аксёнов: «День Черноморского флота еще раз напоминает нам о великой истории Отечества»

«…Под защитой Черноморского флота взросли по берегам моря плоды благодатного мира…»

Эти слова императора Александра III очень точно характеризуют роль флота в истории страны, его вклад в укрепление южных рубежей нашей Родины, в процветание и развитие, которые принесла Россия на землю Тавриды.

Нынешнее поколение моряков-черноморцев достойно продолжает славные традиции предшественников. Наши воины вносят огромный вклад в решение задач специальной военной операции, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и воинскую доблесть, приближают Победу.

Поздравляю командование, личный состав и ветеранов Черноморского флота с праздником! Желаю всем здоровья, благополучия, крепкого тыла и новых успехов в служении Отечеству! – говорится в поздравлении Главы республики.