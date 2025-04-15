Севастополь. Судьба ГРКР «Москва» и броненосца «Петропавловск»: 13 апреля – роковая дата?

13 апреля на памятной церемонии, посвящённой третьей годовщине гибели флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» на это обратил внимание председатель Севастопольского Морского собрания капитан 1 ранга запаса Владимир Пискайкин.

Действительно, 13 апреля 1904 года у Порт-Артура на японской мине подорвался и затонул броненосец «Петропавловск» в числе погибших – командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Степан Осипович Макаров и выдающийся художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Через 118 лет, день в день, в северо-западной части Чёрного моря в результате пожара и взрыва боезапаса получил критические повреждения и через сутки затонул при буксировке ГРКР «Москва». Погибло и пропало без вести 28 моряков-гвардейцев, погиб крейсер – последний боевой корабль 1 ранга на Черноморском флоте. Как злорадствует противник, впервые в мировой истории «знищен» корабль такого класса и ранга. Желтоликие сыны «Страны восходящего солнца» с их западными кураторами наверняка тоже плясали от радости, размахивая катанами по поводу гибели «Петропавловска»…

Говорят, что моряки суеверные люди, потому вроде бы тут впору поговорить о знаковых «сигналах» из прошлого, параллелях, символах и прочих нумерологиях-кабалистиках. Но, скорее всего, тут всё-таки следует речь вести о совпадениях (как-никак в году 365 дней – не так уж и много на самом деле). Корабли гибли и в другие дни, что в войну, что в мирное время. У нас, например, на Чёрном море 20 октября 2016 года в Севастопольской бухте погиб линкор «Императрица Мария», 29 октября 1955 года случилась трагедия линкора «Новороссийск», а 30 августа 1974 года – БПК «Отважный». А что касается менталитета и привычках моряков, то тут надо бы отметить приверженность традициям. Именно верность Традиции Памяти и собрала вчера представителей морской общественности Севастополя у памятного знака Москве на Аллее Городов-Героев.

Сюда нас привели искренние порывы, сердечные привязанности и Память, которую нет абсолютно никакого смысла откладывать «на завтра», как рекомендуют волнующиеся умники и озабоченные «лидеры общественного мнения». Мол, типа, победно завершим СВО, тогда и будем вспоминать-поминать. Бог им судья, особенно в Страстную неделю, – отметил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв. – Память – понятие не абстрактное, раздаваемое по чиновничье-депутатской разнарядке, а вполне конкретное. Мы помним, потому и вспоминаем о «Москве», об уроках СВО уже в четвёртый раз, начиная со дня трагедии апреля 2022 года. Уверен, что об этом помнят все, кто сросся с флотом и причастен к корабельной службе. Мы не даём нашим недругам и «пятой колонне» юродствовать и злословить: мол, забыли в суете, постеснялись, исходя из чьей-то персональной конъюнктуры…

Ветераны почтили память погибших корабля и гвардейцев-черноморцев Минутой молчания. На ленте установленной у памятного знака корзины цветов так и написано: «Памяти ГРКР «Москва»: морякам и флагману флота».

автор: директор Института стран СНГ в Севастополе, ученый секретарь Военно-научного общества флота, председатель Союза журналистов Севастополя, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.

фото: Владимира Пасякин

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