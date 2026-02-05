Сергей Аксёнов: «Идёт работа по заключению договоров благоустройства территорий для купания и отдыха»

Особое внимание было уделено доступности отдыха: на 78 пляжах созданы комфортные условия для маломобильных граждан. Ожидается, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей. На сегодняшний день муниципалитетами ведется работа по заключению договоров благоустройства территорий, предназначенных для купания и отдыха, – поделился Глава республики.

Кроме того, к началу летнего туристического сезона в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы планируется завершить капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений санаториев «Карасан» и «Утес» в пгт Партенит, а также сооружения на участке от санатория «Россия» до санатория «Черноморье» в Ялте. В результате будет обеспечена защита прибрежных территорий, обновлены пляжные зоны и покрытие набережных.

Сергей Аксёнов напомнил, что в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» была осуществлена реконструкция набережной имени В.В. Терешковой в Евпатории, ставшая новой визитной карточкой города. Также до начала высокого сезона планируется завершить реконструкцию набережной в пгт Коктебель. На данный момент объект технически готов на 77 %.

В заключение Сергей Аксёнов подчеркнул:

Системная подготовка туристической инфраструктуры будет продолжена.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым