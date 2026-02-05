Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Идёт работа по заключению договоров благоустройства территорий для купания и отдыха»
Новости Республики
Сергей Аксёнов: "Идёт работа по заключению договоров благоустройства территорий для купания и отдыха"

Сергей Аксёнов: «Идёт работа по заключению договоров благоустройства территорий для купания и отдыха»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:10 05.02.2026

В преддверии летнего сезона в Республике Крым развернута планомерная работа по подготовке пляжных территорий. Об этом Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале. Как отметил Сергей Аксёнов, в 2025 году в Крыму функционировал 351 пляж – на 20 объектов больше по сравнению с 2024 годом.

Особое внимание было уделено доступности отдыха: на 78 пляжах созданы комфортные условия для маломобильных граждан. Ожидается, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей. На сегодняшний день муниципалитетами ведется работа по заключению договоров благоустройства территорий, предназначенных для купания и отдыха, – поделился Глава республики.

Кроме того, к началу летнего туристического сезона в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы планируется завершить капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений санаториев «Карасан» и «Утес» в пгт Партенит, а также сооружения на участке от санатория «Россия» до санатория «Черноморье» в Ялте. В результате будет обеспечена защита прибрежных территорий, обновлены пляжные зоны и покрытие набережных.

Узнайте больше:  В Севастополе выплата при заключении контракта с МО выросла до 900 тысяч рублей

Сергей Аксёнов напомнил, что в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» была осуществлена реконструкция набережной имени В.В. Терешковой в Евпатории, ставшая новой визитной карточкой города. Также до начала высокого сезона планируется завершить реконструкцию набережной в пгт Коктебель. На данный момент объект технически готов на 77 %.

В заключение Сергей Аксёнов подчеркнул:

Системная подготовка туристической инфраструктуры будет продолжена.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.