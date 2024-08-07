Сергей Аксёнов: Крым готов оказать всю необходимую помощь Курской области

Крымчане и власти Республики готовы оказать необходимую помощь Курской области, курянам, всем пострадавшим от действий ВСУ. Такое заявление сделал Глава РК Сергей Аксёнов.

Прежде всего, хочу от имени всех крымчан выразить поддержку жителям Курской области, которая подверглась нападению украинских террористов. Мы с вами, друзья! Крым готов оказать всю необходимую помощь братскому региону, — сказал Сергей Аксёнов.

На сегодня обстановка в Курской области остается сложной. Российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории страны. Операция по уничтожению украинских формирований в районе госграницы в Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов, он доложил об обстановке в Курской области президенту России Владимиру Путину, который пообещал оказать поддержку «по всем направлениям». Глава государства держит ситуацию на личном контроле.

Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, — дал оценку Глава российского государства и Верховный главнокомандующий.

Официальные данные пока таковы: в результате атак в Курской области 5 человек погибли и 24 пострадали (речь о мирных гражданах).

По информации Минобороны РФ, ночью и утром нанесено поражение резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Российские средства ПВО сбили более 20 БПЛА над территорией региона и несколько ракет. Потери ВСУ в районе курской госграницы за сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе 7 танков, 8 бронетранспортеров, 3 боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

С обстреливаемых территорий вывезли более 200 человек, еще 1 тыс. уехали на личном транспорте, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Более 2,5 тыс. мест дополнительно развернули в ПВР за ночь в Курской области, в них размещены 302 человека, в том числе более 120 детей.

Орловская область приняла первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. О готовности оказать помощь Курской области заявили регионы Уральского федерального округа, а также Воронежская и Московская области, Республика Крым. В Курскую область выехали медики из Москвы и Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства. «Народный фронт» начал сбор средств для российских военнослужащих, которые отражают атаки ВСУ в Курской области.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о теракте.

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