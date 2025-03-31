Сергей Аксёнов: «Крымские сотрудники ФСБ достойно выполняют свой долг»

Одиннадцать лет назад было образовано Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Поздравляю всех сотрудников с этой важной датой!

Крым всегда оставался для наших врагов одной из приоритетных целей. Провокации и дезинформация, распространение фейков, попытки диверсий – это лишь малая часть методов украинских террористов и их хозяев. Но все эти годы им противостоят наши бойцы невидимого фронта.