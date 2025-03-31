Сергей Аксёнов: «Крымские сотрудники ФСБ достойно выполняют свой долг»

Одиннадцать лет назад было образовано Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Поздравляю всех сотрудников с этой важной датой!
Крым всегда оставался для наших врагов одной из приоритетных целей. Провокации и дезинформация, распространение фейков, попытки диверсий – это лишь малая часть методов украинских террористов и их хозяев. Но все эти годы им противостоят наши бойцы невидимого фронта.
Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю достойно выполняют свой долг. Благодаря их профессионализму, мужеству и оперативности за прошедшие годы было разоблачено и задержано немало предателей, агентов врага, спасено множество человеческих жизней.
Благодарю наших чекистов за эффективную работу, за огромный вклад в обеспечение безопасности нашего полуострова, в защиту крымчан. Желаю всем здоровья, благополучия, надежного тыла, новых успехов в служении России! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: ФСБ России в Крыму