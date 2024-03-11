Сергей Аксёнов наградил победителей конкурса-фестиваля детского творчества «Крым в сердце моем»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров республиканского открытого фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце моем».

Перед началом торжественной части Сергей Аксёнов пообщался с Председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики Артемом Жогой, а также с детьми – участниками фестиваля. Далее Глава республики ознакомился с выставкой работ учащихся ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества».

Обращаясь к присутствующим в ходе церемонии, Сергей Аксёнов отметил, что подобные мероприятия не только помогают подрастающему поколению проявлять свои способности, но и формируют активную жизненную позицию, патриотизм и любовь к Родине.

Мы смотрим на этих ребят и понимаем – за ними наше будущее. Именно эта молодежь будет определять и строить будущее нашей страны, вкладывая душу и сердце в ее развитие, – сказал Глава Республики, отметив при этом ответственность и целеустремленность юных крымчан как определяющие качества.

Глава Крыма добавил, что в настоящее время главная задача всех россиян заключается в поддержке Президента и его решений.

Время показало, насколько верным было решение о проведении специальной военной операции. Мы должны оставаться опорой для наших исторических регионов, которые смогли воссоединиться с Родиной, как и Крым 10 лет назад, а также для Вооруженных Сил, которые выполняют свои боевые задачи, отстаивая наше право на суверенитет и свободу, – подчеркнул Глава РК.

Сергей Аксёнов вручил награды победителям республиканского конкурса портфолио ровесников Общекрымского референдума 2014 года «Крымский старт большого успеха». Кроме того, была награждена команда-победитель конкурса «Крым – сердце большой страны», организованного для ученического самоуправления субъектов РФ на лучшую акцию к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В этом конкурсе приняли участие более 1 700 команд из 59 регионов. Победителями стали представители местного отделения «Движения Первых» города Курска Курской области.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.