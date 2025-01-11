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Сергей Аксёнов: "Наш общий долг – сохранить природные богатства Крыма"
фото: pxhere.com

Сергей Аксёнов: «Наш общий долг – сохранить природные богатства Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 11.01.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова со Всероссийским днем заповедников и национальных парков.

В наступившем году выйдет новое издание Красной книги Республики Крым. Сейчас в ней 405 видов растений и грибов, а также 370 видов животных.

Кстати, в прошлом году в Крыму на Сиваше впервые гнездились фламинго и даже вывели птенцов. А савки – есть такой редкий вид уток – обосновались в окрестностях города Саки. Выражаясь языком орнитологии, там образовалась «оседлая гнездовая популяция» этих птиц.

Сегодня, в День заповедников и национальных парков России, важно еще раз напомнить о необходимости сохранения уникальных природных богатств Крыма, не только краснокнижных. Это наш общий долг, – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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