Сергей Аксёнов: «Наш общий долг – сохранить природные богатства Крыма»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова со Всероссийским днем заповедников и национальных парков.
В наступившем году выйдет новое издание Красной книги Республики Крым. Сейчас в ней 405 видов растений и грибов, а также 370 видов животных.
Кстати, в прошлом году в Крыму на Сиваше впервые гнездились фламинго и даже вывели птенцов. А савки – есть такой редкий вид уток – обосновались в окрестностях города Саки. Выражаясь языком орнитологии, там образовалась «оседлая гнездовая популяция» этих птиц.
Сегодня, в День заповедников и национальных парков России, важно еще раз напомнить о необходимости сохранения уникальных природных богатств Крыма, не только краснокнижных. Это наш общий долг, – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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