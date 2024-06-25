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В череде суровых новостей – красоты вам в ленту из парков Симферополя

В череде суровых новостей – красоты вам в ленту из парков Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:38 25.06.2024

В парках Симферополя начала цвести альбиция ленкоранская (ее еще называют ленкоранской акацией).

Во время цветения это яркое растение становится настоящим украшением парка им. Гагарина и Детского парка. Благоухающие розовые соцветия привлекают к себе особое внимание. Интересно, что альбицию также называют «спящей красавицей», потому что на ночь её листья складываются и поникают, а ветви склоняются к земле. Также дерево является отличным медоносом и очень хорошо очищает воздух, – рассказывают Парки столицы (г. Симферополь).

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