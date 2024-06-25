В череде суровых новостей – красоты вам в ленту из парков Симферополя

В парках Симферополя начала цвести альбиция ленкоранская (ее еще называют ленкоранской акацией).

Во время цветения это яркое растение становится настоящим украшением парка им. Гагарина и Детского парка. Благоухающие розовые соцветия привлекают к себе особое внимание. Интересно, что альбицию также называют «спящей красавицей», потому что на ночь её листья складываются и поникают, а ветви склоняются к земле. Также дерево является отличным медоносом и очень хорошо очищает воздух, – рассказывают Парки столицы (г. Симферополь).