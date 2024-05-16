Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на ж/д в Крыму

Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики, – сказал Глава Крыма.

СПРАВКА. Согласно информации ФСБ России, задержаны мужчина 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения, которые по заданию украинских спецслужб планировали подорвать железнодорожные пути в Ленинском районе. Мужчину завербовало украинское ГУР через мессенджер. Вместе с сожительницей он фотографировал места проживания крымских военных, позиции сил ПВО и координаты объектов энергоинфраструктуры.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым