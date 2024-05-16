Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на ж/д в Крыму
актуально в республике
Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на ж/д в у
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на ж/д в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 16.05.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы безопасности Российской Федерации за предотвращение в республике теракта на железной дороге. Сообщается, что завербованные украинскими спецслужбами граждане задержаны.

Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную  защиту нашей республики, – сказал Глава Крыма.

СПРАВКА. Согласно информации ФСБ России, задержаны мужчина 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения, которые по заданию украинских спецслужб планировали подорвать железнодорожные пути в Ленинском районе. Мужчину завербовало украинское ГУР через мессенджер. Вместе с сожительницей он фотографировал места проживания крымских военных, позиции сил ПВО и координаты объектов энергоинфраструктуры.

Узнайте больше:  Внезапно: Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ФСБ России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ФСБ России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.