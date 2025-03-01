Сергей Аксёнов побывал в Соборной мечети Крыма

Монументальное, величественное здание является символом межнационального и межконфессионального согласия всех крымчан. Здесь в полном объеме отражены культура и традиции крымскотатарского народа, с которыми может познакомиться каждый. Хочу выразить благодарность Духовному управлению мусульман Крыма и лично хаджи Эмирали-эфенди, от которых исходила инициатива, под чутким руководством которых велось строительство, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, и Соборная мечеть, и Кафедральный Александро-Невский собор стали настоящим украшением республики и точками притяжения для туристов.

Начиная с марта, мечеть открывается для посещения. График работы будет сформирован между молебнами для удобства прихожан и посетителей.

Также Сергей Аксёнов поздравил всех мусульман Крыма с наступающим месяцем Рамадан.

В свою очередь, Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев выразил признательность Сергею Аксёнову за содействие в строительстве мечети, за постоянную поддержку.

Мечеть стала подарком Президента для всех нас, всеобщим достоянием, гордостью всех крымчан, всех россиян. Именно в таком духе мы и должны воспитывать наше общество, – сказал Муфтий мусульман Крыма.

СПРАВКА. Соборная мечеть Крыма – самая большая мечеть в регионе и Восточной Европе. Здание вмещает 1 800 человек в молельном зале и 2 000 человек во внутреннем дворике. В архитектурный ансамбль входят 4 минарета, один основной купол, 8 малых полукуполов и 150 мраморных колонн. Внутреннее убранство мечети включает роспись с элементами староосманской и крымскотатарской орнаменталистики, каллиграфией и сурами из Корана.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым