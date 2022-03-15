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Сергей Аксёнов пообещал изъять крымское имущество деятелей «парии войны» Украины

Сергей Аксёнов пообещал изъять крымское имущество деятелей «парии войны» Украины  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 15.03.2022

«Жесткие меры будут».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прорабатываются меры по изъятию в пользу государства собственности граждан Украины, которые выступают за дестабилизацию ситуации и финансируют за счет работы их объектов на полуострове операции против российских военнослужащих.

Есть еще ряд украинских деятелей, которые состоят в «партиях войны», которые выступают за дестабилизацию. По ним по всем ведется работа с правоохранительными структурами. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства. Считаю, что не могут убийцы и подонки зарабатывать на территории российского Крыма, финансируя операции против наших военнослужащих и мирного населения. Будут жесткие меры, — сказал Аксёнов в эфире «Россия 24».

Речь, в первую очередь, идет об объектах бизнеса (в т.ч. торговли). По словам Главы Республики, арест и изъятие могут быть применены в отношении имущества тех предпринимателей из Украины, которые поддерживают дестабилизацию обстановки. До сих пор в собственности таких бизнесменов остаются различные объекты недвижимости и иное имущество на территории Республики Крым.

Аксёнов подчеркнул, что те, кто финансирует украинскую армию, не может зарабатывать в российском Крыму.

Я принципиально считаю, что не могут убийцы, подонки зарабатывать на территории российского Крыма и вкладывать деньги, финансируя операции против наших военнослужащих, – заявил он.

Глава Крыма пообещал «жесткие меры» в этом направлении.

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